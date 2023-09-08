Раскрыта личность поджигательницы военкомата в Санкт-Петербурге SHOT: военкомат в Петербурге пыталась поджечь 58-летняя сотрудница «Водоканала»

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Telegram-канал SHOT сообщает, что военкомат в Выборгском районе Санкт-Петербурга пыталась поджечь 58-летняя сотрудница «Водоканала» Елена К. По данным канала, женщину «зомбировали» кураторы, после чего она решилась на такой шаг. Минобороны не комментировало эту информацию.

По информации SHOT, женщина рассказала, что стала жертвой аферистов с Украины, которые внушили ей, что внутри сидит «главный мошенник», из-за чего она согласилась поджечь здание.

Канал также публикует видео, на котором Елена К. пришла к зданию военкомата и попыталась сначала его поджечь, а потом начала кидать камни в окна здания. Ее остановили жители города, один из которых принялся тушить огонь.

Об инциденте стало известно вечером 7 сентября. Сообщалось, что женщина облила дверь военкомата горючим веществом, а потом стала закидывать учреждение камнями, снимая все это на телефон. Поджигательницу задержали очевидцы, они же и вызвали полицию.

Ранее в ФСБ отметили, что спецслужбы Украины имеют прямую причастность к поджогам объектов Минобороны, МВД и РЖД. По данным ведомства, исполнителей они вербуют среди россиян, обещая им быстрый заработок в 10–20 тысяч рублей.

Кураторы убеждают своих «подопечных», что их действия будут квалифицироваться как преступление небольшой тяжести, а все издержки покроет гонорар. В ФСБ предостерегли граждан от вовлечения в диверсионную деятельность, напомнив, что виновным грозит лишение свободы на срок до 19 лет.