SHOT: в Петербурге женщина пыталась поджечь военкомат

В Выборгском районе Петербурга задержали женщину, которая попыталась осуществить поджог военного комиссариата, сообщает Telegram-канал SHOT. Петербурженка облила дверь военкомата горючей жидкостью, после чего была задержана.

Как пишет канал, после поджога она стала кидать камни в окно здания на улице Диагональной. Отмечается, что все это она снимала на телефон.

Нападавшую задержали очевидцы, они же вызвали полицию. Сейчас с женщиной работают правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге мужчина попытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службе. Инцидент произошел вечером 26 августа в Адмиралтейском районе. Сообщается, что нападавший разбил стекло в здании кирпичом и попытался его поджечь, но не смог, поскольку его задержали сотрудники пункта.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара приговорен Южным окружным военным судом к шести годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Согласно материалам уголовного дела, россиянин попытался поджечь военкомат в сентябре 2022 года. Он самостоятельно изготовил зажигательные изделия и бросил их в одно из окон здания. Возгорания не произошло по независящим от злоумышленника обстоятельствам.