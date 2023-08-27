В Петербурге мужчина пытался поджечь пункт отбора контрактников SHOT: мужчина пытался поджечь пункт отбора контрактников в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина попытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, инцидент произошел вечером 26 августа в Адмиралтейском районе. Канал отмечает, что нападавший разбил стекло в здании кирпичом и попытался его поджечь, но не смог, поскольку его задержали сотрудники пункта. Сейчас мужчина находится в полицейском отделе, его мотивы выясняются. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Мужчина сначала разбил стекло кирпичом. Затем пытался поджечь здание «коктейлем Молотова», — сообщил SHOT.

В городе за последний месяц задержали уже пять человек, пытавшихся поджечь военкомат.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара приговорен Южным окружным военным судом к шести годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Согласно материалам уголовного дела, россиянин попытался поджечь военкомат в сентябре 2022 года. Он самостоятельно изготовил зажигательные изделия и бросил их в одно из окон здания. Возгорания не произошло по независящим от злоумышленника обстоятельствам.