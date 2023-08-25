В ФСБ объяснили, как спецслужбы Украины организуют поджоги в России ФСБ: спецслужбы Украины обещают россиянам «быстрые заработки» за диверсии

Фото: СБУ

Спецслужбы Украины имеют прямую причастность к поджогам объектов Минобороны, МВД, РЖД, исполнителей они вербуют в России, обещая им «быстрый заработок», сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, выбирая исполнителей, украинские спецслужбы делают ставку на молодежь, пожилых россиян, маргиналов, а также психически нездоровых людей, которые не осознают тяжести своих действий.

С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о «быстром заработке», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ пояснили, что вербовщики обещают исполнителям диверсий от 10 до 20 тысяч рублей. При этом они убеждают своих «подопечных», что их действия будут квалифицироваться как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет гонорар. Они также обещают помощь в случае возникновения проблем с правоохранительными органами, но на деле после совершения диверсии обрывают все контакты.

В ведомстве добавили, что еще одним инструментом украинских спецслужб для вовлечения россиян в противоправную деятельность являются мошеннические телефонные звонки от «служб безопасности» банков или «сотрудников» силовых структур. Злоумышленники не только убеждают граждан переводить свои средства на «безопасные счета», которые на самом деле идут на финансирование ВСУ, но и склоняют к поджогам.

В ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсионную деятельность украинских спецслужб. В ведомстве также отметили, что в настоящее время все поджоги раскрыты. Виновным грозит лишение свободы на сроки до 19 лет.

Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Мужчина пытался устроить диверсию на железной дороге. Его действия были направлены на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Осуществить задуманное он не успел.