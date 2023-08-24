Украинского диверсанта задержали под Псковом Силовики задержали россиянина при совершении диверсии по заданию Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Псковской области местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Мужчина пытался устроить диверсию на железной дороге.

При попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Псков Товарный задержан местный житель. Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram установил связь с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, — рассказали агентству в ведомстве.

По данным ФСБ, в начале августа мужчина прибыл на участок железной дороги в Псковском районе и с помощью разводного гаечного ключа попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его. Его действия были направлены на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Осуществить задуманное злоумышленник не успел. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные диверсанты подожгли релейный шкаф на станции Солнечная, расположенной в столичном районе Солнцево. Это привело к сбою в графике движения поездов по Киевскому направлению Московской железной дороги.