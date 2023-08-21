Диверсанты подожгли релейный шкаф на станции Солнечная в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Релейный шкаф на станции Солнечная, расположенной в московском районе Солнцево, подожгли неизвестные, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в настоящее время все поезда и электрички следуют по Киевскому направлению Московской железной дороги с отставанием от графика.

Подожженный релейный шкаф был обнаружен между станциями Солнечная и Переделкино в ночь на понедельник, 21 августа. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Поезда и электрички опаздывают примерно на час, движение в районе самой Солнечной затруднено.

Как сообщалось ранее, неизвестный вскрыл и поджег релейный шкаф в подмосковном Подольске, оборудование успело выгореть полностью до прибытия специалистов. На месте диверсии была обнаружена строительная перчатка. Отмечается, что поджог шкафа не повлиял на движение железнодорожного транспорта. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

В Ростовской области диверсанты ранее разрушили коммунальные трубы, снабжающие Зерноград. По словам главы города Ирины Полищук, авария была оперативно устранена. Расследованием инцидента займутся сотрудники полиции и Следственного комитета России.