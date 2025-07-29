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29 июля 2025 в 12:31

Раскрыты новые требования к организаторам зрелищных концертов и фестивалей

Новый закон обяжет организаторов уведомлять власти о проведении массовых событий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Закон о мерах безопасности во время проведения зрелищных мероприятий требует обязательного уведомления властей о проведении культурных и развлекательных событий, заявила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. По ее словам, в частности, нужно указать ключевые параметры и конкретные меры по обеспечению порядка, передает корреспондент NEWS.ru.

Организатор обязан уведомить соответствующие органы исполнительной власти субъекта и муниципалитета о проведении мероприятий. В этом уведомлении он должен описать не только дату и место проведения, но и тематику, количество зрителей и информировать, какие меры будут предприняты для того, чтобы эта безопасность была обеспечена. <...> Здесь прописана конкретная ответственность организаторов, — уточнила Казакова.

Также вводятся правила поведения зрителей. В ближайшее время Минкульт совместно с силовыми структурами утвердит подзаконный акт, где будут конкретизированы категории мероприятий по числу участников — от 200 до 1000 человек и свыше. В документе также обозначат допустимые формы привлечения частных охранных структур.

Ранее был принят закон, позволяющий гражданам отписаться от массовых рассылок через личный кабинет оператора связи. С 1 августа вступят в силу новые правила, направленные на борьбу со спамом и мошенничеством. Депутат Госдумы Антон Немкин пояснил, что это первый шаг в комплексе мер. В 2025 году также планируется запретить массовые звонки без согласия абонентов.

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Раскрыты новые требования к организаторам зрелищных концертов и фестивалей
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