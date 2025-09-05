Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:49

Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ

Минвостокразвития: X Восточный экономический форум собрал гостей из 75 стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

X Восточный экономический форум продемонстрировал высокий уровень международного представительства, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. По его словам, мероприятие во Владивостоке посетили делегаты из 75 государств мира, передает РИА Новости.

Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока, — сказал Чекунков.

Масштабное мероприятие проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Центральной темой дискуссий стало международное сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития и глобальной стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин на полях ВЭФ заявил, что экономике РФ необходимо обеспечить мягкую и спокойную посадку. По словам главы государства, это позволит обеспечить макроэкономические показатели, а также замедлить рост цен в стране.

До этого зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что на ресурсы Восточного экономического форума за последние два дня были совершены три мощные DDoS-атаки. По его словам, все они были отражены автоматически. Он отметил, что сайты и платформы ВЭФ надежно защищены.

