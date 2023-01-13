Рамзан Кадыров ушел в отпуск Глава Чечни Кадыров ушел в отпуск, его обязанности исполнит премьер республики Хучиев

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уходит в отпуск. Его обязанности в это время будет исполнять председатель правительства республики Муслим Хачиев. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, — говорится в документе.

Ранее директор по развитию сервиса вакансий Дмитрий Пучков рассказал, что выбирать время для оплачиваемого отпуска на работе стоит исходя из стремления увеличить свой доход или получить дополнительные дни для отдыха. С точки зрения финансовой выгоды в 2023 году эксперт посоветовал брать отпуск в августе, поскольку по производственному календарю в нем будет 23 рабочих дня, это даст возможность побольше поработать и заработать до и после отпуска. А тем, кто хочет продлить отдых, лучше выбирать месяц с большим количеством праздничных дней. Они не включаются в отпуск и не оплачиваются, но позволяют увеличить продолжительность отдыха, объяснил специалист.

Также россиянам дали советы, как увеличить отпуск до 45 дней. Юрист Маргарита Курашина объяснила, что при правильном планировании отпускных дней отпуск может превысить 28 календарных дней, которые полагаются по закону. Курашина напомнила, что россияне не работают в выходные и праздники, кроме того, у них есть право на больничные и отгулы.