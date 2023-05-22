Песков раскрыл детали диверсии под Белгородом Песков: Путину доложили о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Президенту России Владимиру Путину сообщили о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, российские силы уничтожают диверсантов и выдавливают их с территории страны.

Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, — сказал Песков.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал Telegram-канал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов. Никаких других подробностей он не привел.

SHOT сообщал, что российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки в Грайворонском городском округе. По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Гладков в ответ на это заявил, что на Белгородскую область началась «информационная атака». По его словам, ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых.