Путин заявил о «тектонических» изменениях на нефтяном рынке

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер: делать бизнес как раньше теперь невозможно, заявил на совещании по ситуации в нефтяной сфере президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводятся в стенограмме на сайте Кремля, в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя.

Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров, помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. <...> Это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным, — сказал президент.

Он подчеркнул, что государство намерено совершенствовать логистические возможности и обеспечивать систему расчётов в национальных валютах, чтобы обеспечить адаптацию компаний к новым условиям. Это будет происходить, невзирая на «определённые ограничения», вызванные нынешней ситуацией.

Ранее Путин заявил, что санкции стран Евросоюза на нефтегазовых рынках привели к росту цен, дефициту ряда нефтепродуктов и продолжают негативно сказываться на транспорте, промышленности и потребителях. По его мнению, Россия должна предвидеть дальнейшие «хаотичные шаги» Европы и превращать их в собственную выгоду, поскольку с российскими энергоносителями в другие регионы мира уйдёт и возможность повышения экономической активности ЕС.