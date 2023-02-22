Путин заявил о бое на исторических рубежах во время речи в «Лужниках»

Президент РФ Владимир Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках» и вышел на сцену под скандирование «Россия! Путин!». Глава государства заявил, что прямо сейчас в рамках специальной военной операции идет бой на исторических рубежах. В своей речи российский лидер подчеркнул, что Родина и семья — это одно и то же.

Мы сегодня собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят, — сказал Путин.

Путин появился на сцене после выступления певца SHAMAN. До последнего момента не было известно, появится ли президент на мероприятии. Ожидалось, что концерт-митинг в "Лужниках" посетят около 200 тысяч человек. Свои песни на большой арене исполнили Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Олег Газманов и другие исполнители.