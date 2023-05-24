Путин выступит на Евразийском экономическом форуме

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕЭФ), организованного в рамках Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в пресс-службе Кремля. Мероприятие будет посвящено теме «евразийской интеграции в многополярном мире».

Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвуют главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государств-наблюдателей. Участие Президента Путина запланировано на 25 мая. В ходе форума планируется обсудить реализацию различных проектов, вопросы международной деятельности Союза и расширение торгово-экономических связей. Кроме того, у Путина запланированы отдельные встречи с лидерами стран-членов ЕАЭС и гостями саммита.

Евразийский экономический союз включает в себя Россию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Армению. В текущем году Россия председательствует в органах Союза. В январе в своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС, Президент Путин заявил, что Союз обладает всеми возможностями стать одним из сильных, независимых и самодостаточных полюсов в многополярном мире, а также стать центром притяжения для всех независимых государств, стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС.

Путин также отметил, что с момента основания в 2015 году Евразийский экономический союз продолжает успешно развиваться. Объем взаимной торговли между государствами-членами Союза за прошедший период увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 миллиарда долларов, а объем внешней торговли вырос на 46% и достиг 846,3 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Сербской (этническое образование сербов в составе Федерации Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине. По словам российского лидера, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению». Встреча двух лидеров состоялась в Москве.