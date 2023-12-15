Путин высказался о высоком утильсборе для владельцев автомобилей Путин: высокий утильсбор не должны платить те, кто купил автомобиль раньше

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что автовладельцы, купившие машины в ближнем зарубежье до введения нового утильсбора, не должны облагаться повышенными ставками, сообщает ТАСС. На казус обратил внимание лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, по словам которого «на момент покупки сбор был около 5 тыс. рублей, а сейчас он составляет 528 тыс. рублей».

Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора, то мы, конечно, не должны облагать людей дополнительными сборами, — подчеркнул Путин.

Нечаев рассказал ему, что после повышения утилизационного сбора депутаты получили несколько десятков обращений от людей. Политик предложил главе государства установить переходный период до 1 января. По его мнению, этого времени хватит, чтобы те, кто уже ввез машину, заплатили по старому тарифу.

Ранее сообщалось, что россияне, которые привезли подержанные автомобили из-за рубежа для личного пользования, и не успели закончить оформление покупки, должны иметь возможность оплатить утилизационный сбор по старым тарифам. Так считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он также подчеркнул, что в целом ставки утильсбора на иномарки должны быть высокими для защиты отечественных автопроизводителей.