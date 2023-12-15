В Госдуме решили подправить ситуацию с автомобильным утильсбором Депутат Гутенев: для некоторых владельцев иномарок оставят старый утильсбор

Россияне, которые привезли подержанные автомобили из-за рубежа для личного пользования, но не успели закончить оформление покупки, должны иметь возможность оплатить утилизационный сбор по старым тарифам, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В беседе с «Парламентской газетой» он также подчеркнул, что в целом ставки утильсбора на иномарки должны быть высокими для защиты отечественных автопроизводителей.

Как отметил депутат, согласно новым правилам, за ввезенную иномарку с объемом двигателя от двух до трех литров придется заплатить утильсбор в 844 тысячи рублей, с объемом двигателя от трех до 3,5 литра — 970 тысяч рулей, больше 3,5 литра — 1,25 млн рублей. Однако некоторые покупатели машин не успели подать необходимые документы до вступления в силу новых ставок утильсбора, и теперь вынуждены доплачивать сотни тысяч рублей. Гутенев рассказал, что таким автовладельцам предложили заполнить специальную анкету с описанием обстоятельств приобретения машины. Если автомобиль попал в Россию до 29 октября, то его должны оформить по старым правилам.

Уже поступило около 1300 анкет, все они будут проверены и верифицированы Федеральной таможенной службой. Эти и другие меры мы обсуждаем с заинтересованными ведомствами, — уточнил парламентарий.

Повышенные ставки утильсбора пересматривать не планируется, добавил законодатель. Они призваны перекрыть бизнес перегонщиков и перекупщиков иномарок, а также способствовать развитию отечественного автопроизводства. Оформить привезенный в Россию автомобиль по льготной ставке утилизационного сбора может человек, который самостоятельно приобретет машину за рубежом, импортирует его и задекларирует на таможне.

Ранее сообщалось о сокращении количества автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту. Так, в ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось только 8% общего количества проданных новых машин, в октябре данный показатель составлял 11%.