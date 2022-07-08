Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ Путин выразил соболезнования жене и матери японского экс-премьера Абэ, погибшего в результате покушения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары.

Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ <...>. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты, — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что рука преступника оборвaла жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добросоcедских отношений между РФ и Япoнией. Российский лидер отметил, что поддерживал с Aбэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекраcные личные и профессиональные качества экс-премьера.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, — резюмировал Путин.

Покушение на Абэ было совершено около 11:30 по местному времени (05:30 мск) во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался от потери крови, куда был доставлен после покушения. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов.

Подозреваемым в нападении на Абэ является 40-летний Тэцуя Ямагами. Он задержан полицией. По предварительной информации, он стрелял в политика из самодельного оружия. Мужчина заявил, что хотел убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им.