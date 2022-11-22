Путин выразил соболезнования Видодо в связи с последствиями землетрясения

Фото: Septianjar Muharam/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с последствиями землетрясения в провинции Западная Ява. Он выразил соболезнования по поводу большого количества жертв и пострадавших, а также вызванных стихией разрушений, сообщается на сайте Кремля.

Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява, — говорится в послании.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 252. Пострадали по меньшей мере 377 человек, без вести пропавшим числится 31 человек.

Как сообщалось ранее, эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в 74 км юго-восточнее Джакарты. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км. Ударом стихии разрушены жилые дома, школы, больницы, несколько административных зданий.