Путин назначил главу Минпромторга вице-премьером Путин увеличил число вице-премьеров до 11, включив в список главу Минпромторга

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Президент России Владимир Путин и Денис Мантуров. Архивное фото

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11, указав, что одним из них станет глава Минпромторга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, Денис Мантуров станет заместителем председателя правительства.

Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ, — говорится в указе президента.

Отмечается, что теперь кандидатуру Мантурова должна одобрить нижняя палата парламента.

Мантуров три года подряд становится самым богатым членом правительства. По итогам прошлого года он заработал 704,6 млн рублей.

Сегодня днем глава государства также включил в состав Государственного совета России лидера ЛДПР, главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Помимо этого, Путин внес изменения в состав президиума Госсовета, исключив из него бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля.

Кроме того, российский президент переименовал должность Рустама Минниханова с президента на главу Республики Татарстан. До настоящего времени Татарстан оставался единственным субъектом России, руководитель которого именовался президентом согласно конституции республики.