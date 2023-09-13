Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Официальная торжественная церемония встречи прошла возле главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Лидеры России и КНДР приветствовали друг друга рукопожатием и признались, что рады личной встрече. Визит Ким Чен Ына в Россию проходит на фоне публикаций в западной прессе, чьи эксперты высказывают опасения о том, что РФ и КНДР могут договориться о военном сотрудничестве.

В ближайшее время Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут закрытые переговоры. Их темы не разглашаются, пресс-конференция по итогам встречи политиков также не планируется.

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Владимир Путин на космодроме Восточный

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на космодроме Восточный

Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный

Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников

Фото: kremlin.ru

Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный