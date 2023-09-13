Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный: фото лидеров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Официальная торжественная церемония встречи прошла возле главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Лидеры России и КНДР приветствовали друг друга рукопожатием и признались, что рады личной встрече. Визит Ким Чен Ына в Россию проходит на фоне публикаций в западной прессе, чьи эксперты высказывают опасения о том, что РФ и КНДР могут договориться о военном сотрудничестве.

В ближайшее время Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут закрытые переговоры. Их темы не разглашаются, пресс-конференция по итогам встречи политиков также не планируется.