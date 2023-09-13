Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Официальная торжественная церемония встречи прошла возле главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Лидеры России и КНДР приветствовали друг друга рукопожатием и признались, что рады личной встрече. Визит Ким Чен Ына в Россию проходит на фоне публикаций в западной прессе, чьи эксперты высказывают опасения о том, что РФ и КНДР могут договориться о военном сотрудничестве.
В ближайшее время Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут закрытые переговоры. Их темы не разглашаются, пресс-конференция по итогам встречи политиков также не планируется.
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на космодроме Восточный
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на космодроме Восточный
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный
Фото: kremlin.ru
Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников
Фото: kremlin.ru
Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный