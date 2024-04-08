Путин временно передал Росимуществу управление активами «АгроТерры»

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Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра», говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте правовой информации. Фактическим владельцем предприятия является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V.

Указ вступил в силу с момента его публикации. Согласно документу, доли владения активами «АгроТерры» распределены между AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс» (99%, 0,9% и 0,1% соответственно).

Ранее Путин отменил передачу иностранных активов российской «дочки» Danone во временное управление Росимущества. Соответствующим приказом внесены изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Отмечалось, что Федеральному агентству по управлению государственным имуществом передавались акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Эти пункты были признаны как утратившие силу.

Российский лидер в июле 2023 года перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенные акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».