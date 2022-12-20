Путин: военные показывают примеры храбрости и самопожертвования в СВО

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вручение государственных наград с участием президента РФ Путина

Россия восхищается отвагой людей, защищающих Родину, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. По его словам, которые приводит РИА Новости, участники спецоперации также помогают наладить мирную жизнь в новых регионах России, которая неоднократно сталкивалась с различными испытаниями и отстаивала свою независимость.

Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, — подчеркнул президент.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, президент вручил награды военному корреспонденту Семену Пегову и главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они удостоились ордена Мужества и ордена Почета соответственно. Орден Мужества также вручили сержанту войск национальной гвардии Льву Макееву.