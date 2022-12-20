Путин вручил награды Пегову и Симоньян

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Маргарита Симоньян

Президент России Владимир Путин вручил награды военному корреспонденту Семену Пегову и главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они удостоились ордена Мужества и ордена Почета соответственно.

Симоньян поблагодарила президента за решимость вырвать людей из «кровавой пасти этих людоедов» и пообещала помогать «мочить» последних, сколько потребуется.

Орден Мужества также вручили сержанту войск национальной гвардии Льву Макееву.

В конце ноября Путин наградил Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга». Военкор ранее снял документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта.

Сегодня президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.