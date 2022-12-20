Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» глав новых регионов РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Все ваши достижения — вдохновляющий пример для общества, для наших граждан, прежде всего для молодёжи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаёте фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почётных званий, — сказал Путин.

Пасечник и Пушилин были удостоены награды «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».

Ранее Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга». Военкор ранее снял документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта.