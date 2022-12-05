Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета РФ почти на 863 человека, говорится на официальном интернет-портале правовой информации. В общей сложности, штатная численность Следственного комитета возросла до 21 989 человек.
В их числе сотрудники, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий следователей - до 20 734. Это связано с формированием состава СК в новых субъектах РФ, - говорится в документе.
Помимо этого, штатную численность военных следственных органов СК довели до 2 566 человек – это на 100 человек больше, чем было ранее.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Такой же подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предусмотрен на 2025 год, говорится в пояснительной записке к закону о заморозке накопительной пенсии.