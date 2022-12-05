Путин увеличил штат Следственного комитета Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Следственного комитета РФ почти на тысячу человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета РФ почти на 863 человека, говорится на официальном интернет-портале правовой информации. В общей сложности, штатная численность Следственного комитета возросла до 21 989 человек.

В их числе сотрудники, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий следователей - до 20 734. Это связано с формированием состава СК в новых субъектах РФ, - говорится в документе.

Помимо этого, штатную численность военных следственных органов СК довели до 2 566 человек – это на 100 человек больше, чем было ранее.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Такой же подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предусмотрен на 2025 год, говорится в пояснительной записке к закону о заморозке накопительной пенсии.