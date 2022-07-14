Путин утвердил закон о наказании за призывы против безопасности России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс (УК) РФ статьей о призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Максимальное наказание составит семь лет лишения свободы. Нормативный акт был принят Госдумой 6 июля, а одобрен Совфедом 8 июля.

За публичные призывы к деятельности против безопасности государства предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Такие же действия, совершенные с использованием служебного положения либо с помощью СМИ или интернета, будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет. Для организованной группы лиц максимальный срок заключения составит семь лет.

Этот же документ предусматривает приравнивание к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Санкции за участие гражданина России в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам страны, предусматривают до 20 лет лишения свободы.