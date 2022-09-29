Путин встретится с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Стремоусов: Путин встретится с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Москве

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР, а также с представителями Запорожской и Херсонской областей Украины запланирована, однако когда конкретно она произойдет, до сих пор неизвестно, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС. Накануне руководство территорий, на которых были проведены референдумы о вхождении в состав России, прилетело в Москву.

Встреча с президентом, конечно же, запланирована. Этой информацией я сейчас не обладаю, не могу сказать, где, что, когда. Но я думаю, что встречи пройдут, от этих встреч много что зависит, и я думаю, мы уже уедем отсюда полноценными субъектами Российской Федерации, — рассказал Стремоусов.

Он также отметил, что в ходе визита в Москву у него запланировано несколько встреч с депутатами Госдумы и боевыми товарищами.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

В связи с проведением референдумов Служба безопасности Украины обвинила глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины в ведении коллаборационистской деятельности. Так, в списке значатся руководитель ДНР Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, председатель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также ряд других политиков.