Иностранные контрактники смогут получить гражданство в упрощенном порядке Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства иностранцам, служащим в российской армии

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Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок к закону о военной службе. Теперь иностранные подданные, служащие по контракту в российской армии, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> без представления вида на жительство, — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для поступления иностранных граждан на военную службу. По его словам, власти сделают все, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий верхний возрастной предел для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооружённых силах РФ. Ранее возрастные рамки для желающих подписать контракт на военную службу ограничивались возрастом от 18 до 40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет.