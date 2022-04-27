Путин: «Антироссия» на Украине — новое геополитическое оружие Запада

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Страны Запада создали новое геополитическое оружие под названием «русофобия». Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно Запад довёл Украину до военного столкновения с РФ.

Недруги нашей страны форсировали изготовление нового геополитического оружия, — заявил Путин, говоря о русофобии и создании «Антироссии» на Украине.

Он добавил, что украинскому народу Запад уготовил судьбу расходного материала. Россия благосклонно отнеслась к созданию независимого украинского государства, но тогда исходили из того, что это будет дружественное государство. На создание на исторически российских территориях «Антироссии» никто не рассчитывал, заключил президент РФ.