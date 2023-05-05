Путин с ветеранами, Медведев с шампанским: как праздновали 9 Мая в Кремле

Фото: kremlin.ru

На торжественном приёме в Кремле по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В 2023 году в Кремле отказались от проведения традиционного торжественного приема 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив причин отмены мероприятия. При этом ранее он говорил о сохранении угрозы диверсий, аналогичных тем, что произошли за минувшие дни. Несмотря на попытку атаки дронов на Кремль, военный парад на Красной площади должен состояться. На нём, как анонсировалось ранее, должен выступить Владимир Путин.

Последний раз торжественный прием, связанный с Днём Победы, проходил в Кремле в 2019 году. На нем присутствовали ветераны, перед которыми выступил президент РФ, после чего глава государства вручил им награды. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID-19. В 2022 году торжественного приема тоже не было.

В 2018 году помимо ветеранов в кремлевском приеме 9 мая принимали участие не только ветераны, но и гости — президент Сербии Алексанбр Вучич и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 2017 году по окончании приёма Путин встречался с ветеранами Второй мировой войны из Словении, а также участниками ансамбля песни и пляски имени Александрова.

В 2016 году торжественный прием в Кремле из иностранных гостей посещал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Последние торжественные приемы в Кремле по случаю Дня Победы проходили после военного парада на Красной площади и церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Традиция проводить торжественные приемы на День Победы существует с советских времен, как только этот день стал выходным в 1965 году. В мероприятиях, как правило, принимал личное участие генсек Леонид Брежнев, который сам был участником Второй мировой войны.

Как праздновали 9 Мая во время торжественных приемов в Кремле — в галерее NEWS.ru.