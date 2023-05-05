Стало известно, какая техника выйдет на парад 9 мая в Москве «Известия»: на параде 9 мая покажут технику, доработанную с учетом спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техника, которую доработали с учетом опыта российской военной спецоперации (СВО) на Украине, примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве, а также в ряде регионов страны, сообщил военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, которые приводят «Известия», тот же танк Т-72Б3М совершенствуют каждый месяц.

Эксперт назвал крайне важным для настоящего момента и сам военный парад, и участие в нем участников СВО.

Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц, — отметил Мураховский.

По данным издания, по Красной площади проедут модернизированные БМП-3, бронетранспортеры БТР-82 и зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Впервые публике покажут бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», создававшийся уже после начала СВО.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что зрителям парада Победы на Красной площади в Москве в 2023 году запретят проходить на территорию мероприятия с вейпами. Также запрещены еда, вода и любая жидкость объемом более 50 мл. Вход с животными тоже будет запрещен. Дома придется оставить флаги. Отдельным пунктом прописан запрет на использование карманных беспилотников.