Никита Чайка

В Кремле отказались от традиционного приема в День Победы Песков: традиционного приема в День Победы в Кремле не будет

5 мая 2023 в 16:03

Фото: kremlin.ru

На торжественном приёме в Кремле по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне