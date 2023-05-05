Традиционного приема в Кремле 9 Мая не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он ранее предупреждал, что угроза проведения Киевом диверсий, аналогичных произошедшим за минувшие дни, сохраняется.
Нет, — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы.
Ежегодно 9 Мая президент РФ Владимир Путин встречался с ветеранами, последний раз он это делал в 2019 году. Также в Большом Кремлевском дворце обычно принимали глав иностранных делегаций.
Ранее Песков сообщил, что 5 мая пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По его словам, вполне вероятно, что будет обсуждаться атака беспилотников на Кремль, где уже снова работает президент России Владимир Путин.
Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины.
Также в Кремле сообщали, что в праздничных мероприятиях 9 Мая в российской столице примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Другим иностранным лидерам не направляли приглашений в Москву на празднование Дня Победы, поскольку в этом году отмечается не круглая дата, как объяснил пресс-секретарь главы российского государства.