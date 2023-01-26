«Общая боль»: Путин об уничтоженнных нацистами евреях Путин: Россия не позволит предать забвению преступления нацистов

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, что Москва выступает против предания забвению холокоста. Он подчеркнул, что политика России направлена на то, чтобы не позволить преступлениям нацистов повториться. По словам главы государства, среди уничтоженных гитлеровцами евреев большинство были гражданами СССР.

Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль. Вы знаете нашу позицию сегодня, она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И делаем это, проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось, — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США создали коалицию с целью «окончательного решения русского вопроса». Он провел аналогию с действиями Гитлера против СССР. По его словам, фюрер нацистской Германии «мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза».

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова принести извинения. Президент ЕЕК Ариэль Музикант подчеркнул, что его шокировало и потрясло «постыдное» заявление главы МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что им не интересно «мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине».