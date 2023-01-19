Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение НАТО с Гитлером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Европейский еврейский конгресс призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова принести извинения за сравнение политики США в отношении РФ с попытками немецкого рейхсканцлера Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос», говорится в заявлении на сайте органа. Президент ЕЕК Ариэль Музикант подчеркнул, что его шокировало и потрясло «постыдное» заявление главы МИД РФ.

Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста, — заявил Музикант.

Ранее Лавров во время пресс-конференции заявил, что США создали коалицию с целью «окончательного решения русского вопроса». Он провел аналогию с действиями Гитлера против СССР. По его словам, фюрер нацистской Германии «мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза». Те же действия сейчас осуществляют и США, заявил глава МИД РФ.

В конце декабря прошлого года Лавров заявил, что США и другие страны — члены НАТО рассчитывают на победу в результате столкновения с Россией на поле боя, им это нужно для последующего ослабления или даже уничтожения страны.