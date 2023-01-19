«Не интересно»: МИД ответил на претензии Еврейского конгресса к Лаврову Россия не будет принимать во внимание претензии Еврейского конгресса к Лаврову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия не будет принимать во внимание претензии Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову из-за сравнения политики США в отношении России с действиями Адольфа Гитлера, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МИД РФ. В ведомстве уточнили, что причиной стало игнорирование организацией «катастрофического уровня» антисемитизма на Украине.

Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении, — заявили в МИД.

Еврейский конгресс призвал Лаврова принести извинения за сравнение политики США в отношении РФ с попытками немецкого рейхсканцлера Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Президент ЕЕК Ариэль Музикант подчеркнул, что его шокировало и потрясло «постыдное» заявление главы МИД РФ.

Ранее Лавров во время пресс-конференции заявил, что США создали коалицию с целью «окончательного решения русского вопроса». Он провел аналогию с действиями Гитлера против СССР. По его словам, фюрер нацистской Германии «мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза». Те же действия сейчас осуществляют и США, заявил глава МИД РФ.