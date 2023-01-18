Лавров назвал истинную цель антироссийских санкций Лавров: санкции Запада нацелены на смещение руководства России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Истинной целью антироссийских санкций является смещение руководства России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. По его словам, в вопросе рестрикций на Западе не будут «соблюдать приличия».

Санкции против России открыто декларируются [Западом] как направленные на то, чтобы [российский] народ совершил революцию против нынешних руководителей России. Здесь уже никаких приличий никто соблюдать не собирается, — заявил Лавров.

Глава МИД также указал на то, что США создали коалицию с целью «окончательного решения русского вопроса». По его словам, это было сделано для того, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение».

Лавров также провел аналогию с действиями рейхсканцлера Адольфа Гитлера против СССР. По его словам, фюрер нацистской Германии «мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза». Те же действия сейчас осуществляют и США, считает глава МИД РФ.

В конце декабря прошлого года Лавров заявил, что США и другие страны — члены НАТО рассчитывают на победу в результате столкновения с Россией на поле боя, им это нужно для последующего ослабления или даже уничтожения страны.