Путин призвал Киев сесть за стол переговоров Путин: Россия готова к переговорам с Киевом, но не будет обсуждать прошедшие референдумы

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Президент РФ Владимир Путин

Россия готова к переговорам и призывает Украину прекратить огонь, заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии в Кремле. При этом выбор граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав РФ Москва обсуждать не намерена, подчеркнул президент.

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. <...> Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем. Он сделан, — сказал Путин.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.