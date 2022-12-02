Путин: российские военные комплексы, включая ядерные, не имеют аналогов

Фото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство военных комплексов отечественного производства, включая ядерные установки, не имеют аналогов в мире. В ходе видеообращения по случаю 15-летия Росатома он подчеркнул важность того вклада, который вносит госкорпорация в усиление и развитие ядерного потенциала РФ.

Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире, — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, российский глава сделал акцент на том, что корпорация вывела исследования и разработки в атомной сфере на новый уровень. По словам Путина, достичь таких результатов компании удалось благодаря объединению научных школ и консолидации профильных предприятий.

И, конечно, помогла реализовать крупные проекты по развитию безопасной, надежной и доступной атомной энергетики, а значит обеспечить новые возможности для социально-экономического роста, повышения качества жизни наших граждан, — напомнил он.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация стал лидером в области наиболее прогрессивных отраслей науки. По его словам, компания, которая в этом году отмечает свое 15-летие, стала системообразующей для многих отраслей российской науки.