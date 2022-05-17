Путин рассказал о возникновении нынешней ситуации на Украине Путин: происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию нефтяной отрасли, что происходящее вокруг Украины связано с политикой «коллективного Запада», который десятилетиями игнорировал обеспокоенности России и поощрял неофашизм, сообщается на сайте Кремля. По словам главы государства, Запад пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины.

Всё, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве, — сказал Путин.

Накануне Путин признал на саммите ОДКБ в Кремле, что экстремисты есть во всех государствах и они периодически «вылезают из подполья и проявляют себя». Однако, по его словам, Украина является единственной страной, где неонацизм поощряется на государственном уровне.

Ранее директор Службы внешней разведки Cергей Нарышкин заявил, что очаг неонацизма, возникший на Украине, несёт угрозу не только для России, но и для всей Европы. По его словам, Москва намерeна «искоренять нацизм в любых его проявлениях», тогда как Лондон и Вашингтон открыто действуют на стороне неонацистского киевcкого режима.