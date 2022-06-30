Путин рассказал, о чём говорили лидеры во время обеда на Каспийском саммите

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Президент России Владимир Путин заявил, что во время неформального обеда на Каспийском саммите 90% разговоров было посвящено развитию сотрудничества в регионе. Лидеры государств- участников саммита договорились предпринять шаги о широкой кооперации, рассказал российский лидер во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам саммита, пишет РИА Новости.

Должен сказать, что после официальной части он (Гурбангулы Бердымухамедов) нас пригласил на неформальный обед. Мы имели возможность поздравить его с днем рождения, конечно, с юбилеем. Но процентов все-таки 90 времени посвятили разговорам в неформальном, свободном режиме о развитии сотрудничества в регионе Каспийского моря, — сказал российский президент.

Путин отметил, что лидеры стран договорились выбрать приоритетные направления, которые интересны всем странам и распределить между собой компетенции — прежде всего в промышленности и высоких технологиях. По словам российского президента, есть договорённости, которые, в частности. касаются и продления контрактов. Также он добавил, что скоро в Туркменистан приедет руководство Газпрома.

Ранее президент России Владимир Путин после Каспийского саммита рассказал о ситуации на Украине, а также высказался по поводу расширения НАТО и резких выпадах чиновников с Запада. По поводу спецоперации на Украине российский лидер заявил, что «ничего не поменялось».