Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин после Каспийского саммита рассказал о ситуации на Украине, а также высказался по поводу расширения НАТО и резких выпадах чиновников с Запада. По поводу спецоперации на Украине российский лидер заявил, что «ничего не поменялось», сообщает РИА Новости.

Я говорил, что тактика может быть разная, тактика, предложенная Генштабом Минобороны, — пояснил глава государства.

Он уточнил, что в Кременчуге не было теракта. Российская армия не наносит удары по гражданским объектам, и «просто так по полям у нас никто не стреляет», сказал Путин.

Российский лидер также прокомментировал расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Он отметил, что у Москвы нет таких проблем с этими странами, «как есть с Украиной». Если Стокгольм и Хельсинки разместят на своей территории военную инфраструктуру Альянса, Россия ответит зеркально.

Путин отреагировал на слова лидеров «Большой семерки», которые на саммите G7 говорили, что им нужно «раздеться, чтобы стать круче Путина».

Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище, — подчеркнул он.

Также Путин высказался по поводу слов британского премьера Бориса Джонсона про женщину и действия на Украине.

От действующего премьера Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня, — заявил российский лидер.

Ранее стало известно, что неприличные высказывания в адрес Владимира Путина 29 июня позволил себе и министр обороны Британии Бен Уоллес. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их хамскими. Представитель Кремля убежден, что такое поведение чиновника бросает тень на Великобританию, а уровень личной и политической культуры Уоллеса низок. Он отметил, что Уоллес не одинок в своем «агрессивном бескультурье», есть и другие такие.