Песков ответил на оскорбления министра обороны Британии в адрес Путина Песков назвал высказывания британского министра обороны о Путине хамством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хамскими высказывания министра обороны Британии Бена Уоллеса в адрес главы России Владимира Путина, передает ТАСС. Представитель Кремля убежден, что такое поведение чиновника бросает тень на Великобританию, а уровень личной и политической культуры Уоллеса низок.

Ранее Уоллес в интервью одному из агентств допустил ряд личных оскорблений в адрес главы российского государства.

К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет, — сказал Песков.

Он отметил, что Уоллес не одинок в своем «агрессивном бескультурье», есть и другие такие. По его мнению, такие люди не решают проблемы, а только их создают.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин — это «идеальный пример токсичной маскулинности» в вопросе Украины. По мнению политика, если бы российский лидер был бы женщиной, то спецоперация на Украине не началась.

Пользователи Сети прокомментировали подобное заявление Джонсона, сделав по нему вывод, что премьер «безнадежен» и «спятил».