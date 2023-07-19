Путин рассказал, как подрабатывал в студенческие годы Путин рассказал, как грузил мешки на ж/д станции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На встрече с АНО «Страна возможностей» президент России Владимир Путин рассказал, как подрабатывал в студенческие годы. По его словам, он грузил мешки на железнодорожной станции. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Я когда студентом был, подрабатывал. Мы какие-то мешки грузили на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понраивлось, честно говоря, — сказал Путин.

Кроме того, в заседании участвовал победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Илья Штокман. Он рассказал, что после окончания университета в 1998 году уехал из России и за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

Ранее отечественные IT-компании обратились к Минцифры с просьбой упростить въезд в Россию и прием на работу зарубежных специалистов. Отмечается, что сейчас даже для дистанционного устройства на работу в российскую компанию требуется отдельное разрешение. По мнению президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, барьеры для иностранцев нужно снижать на фоне дефицита кадров в России, а также растущего интереса дружественных стран к специалистам из РФ.