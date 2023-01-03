Путин провел первую рабочую встречу в 2023 году Путин обсудил с главой Минобрнауки развитие отечественной приборной базы

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Первую рабочую встречу в 2023 году президент России Владимир Путин провел с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Одним из обсуждаемых вопросов стало развитие отечественной приборной базы. Стенограмму встречи публикует сайт Кремля.

Мы выделили отдельный федеральный проект, согласовывали его со всеми. Это проект, конечно, не только Минэкономразвития, а и Минфина, и, конечно же, Минпромторга. Выделили его, сформировали все органы управления, определили 10 основных направлений и заложили деньги — 12 млрд на ближайшие несколько лет, на три года, — отчитался Фальков.

Он добавил, что важно не собрать «музей образцов», а создавать массовые приборы, которые были бы востребованы.

Также собеседники коснулись темы привлечения молодежи в науку. Министр отметил, что по всей стране были созданы 35 лабораторий по новой медицине, что является инструментом для привлечения молодежи в науку.

По всей стране, все федеральные округа охватили. <...> И они (лаборатории. — NEWS.ru) являются прекрасным инструментом для привлечения молодежи в науку, — сказал Фальков.

Историк космонавтики Александр Железняков ранее заявил, что РФ нуждается в собственной орбитальной станции. По его мнению, ее наличие позволяет двигать и науку, и технику, и многие другие отрасли народного хозяйства.