Путин проголосует на выборах мэра Москвы дистанционно

Президент России Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования, передает слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС. Такой способ голосования глава государства вбырал из-за напряженного графика, пояснил представитель Кремля.

Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства. График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы, — сказал Песков.

О планах президента на предстоящие выборы Песков говорил еще 4 сентября. Он добавлял, что Путин ранее уже несколько раз голосовал электронно и сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ, особенно для занятых людей.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявлял, что в ходе избирательной кампании 2023 года дистанционное электронное голосование могут применить в более 20 регионах России.

В то же время в Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики — это сельские жители.