Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни Путин: Россия продолжит стремиться к росту средней продолжительности жизни в стране до более 80 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжит стремиться к росту средней продолжительности жизни до более 80 лет, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства призвал использовать инструменты искусственного интеллекта для достижения этой задачи.

Здравоохранение - важнейшее направление деятельности любого государства, но продолжительность и качество жизни человека - это такой агрегированный, обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. Безусловно, вхождение в клуб 80 плюс - эта задача у нас остается. Мы будем к этому двигаться и идти, будем делать это в том числе с помощью инструментов искусственного интеллекта, — сказал Путин.

Как указал глава государства, «положительные примеры уже есть, они совершенно очевидны». Он также отметил, что препятствия на этом пути будут устраняться.

Ранее заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина сообщила, что в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3,3 года. По ее словам, это произошло из-за длящейся два года пандемии коронавируса.