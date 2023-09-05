Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» 10 населенным пунктам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 населенным пунктам страны, передает РИА Новости. В список кандидатов входили Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Статус «Город трудовой доблести» получают населенные пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной.

Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах, — сказал Путин.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил 10 кандидатов на звание «Город трудовой доблести» 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа».

19 ноября 2022 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти городам. В список этих городов вошли Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Горловка, Луганск, Орск и Якутск.

15 ноября прошлого года президент подписал указы о присвоении звания городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Звания присвоены городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.