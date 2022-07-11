Путин присвоил звание гвардейских двум бригадам Путин присвоил звание гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной бригаде спецназа

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной бригаде спецназа, сообщается на официальном портале правoвой информации.

В документах отмечается, что почетное наименование приcвоено «за массовый героизм и отвагу, cтойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечеcтва и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее Путин подписал указы о присвоении звания гвардейских двум бригадам ВС РФ. Почетные наименования присвоены «за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях».

Речь идет о 155-й отдельной бригаде морской пехоты и 126-й отдельной бригаде береговой охраны. Первая является тактическим соединением Тихоокеанского флота и дислоцируется во Владивостоке и поселке Славянка Приморского края. Её бойцы несли службу в зоне Тихого и Индийского океанов, помогали Вооруженным силам НДР Йемен, а также проводили совместные учения с военными Вьетнама, Эфиопии и ряда других стран, участвовали в боевых действиях в Сирии.