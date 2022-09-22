Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Третьякевичу

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России члену штаба организации «Молодая гвардия» Виктору Третьякевичу. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, звание Героя России присвоено Третьякевичу за активное участие в создании и деятельности «Молодой гвардии».

За героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов присвоить звание Героя России Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно), — сказано в тексте указа.

Виктор Третьякевич родился в 1924 году, в начале лета 1942 года окончил партизанские курсы в специальной школе Украинского штаба партизанского движения. В сентябре 1942 года он прибыл в Краснодон, где установил связь с комсомольцами Олегом Кошевым, Сергеем Тюлениным и Иваном Земнуховым, объединив местные подпольные группы в «Молодую гвардию» и став комиссаром этой организации. В январе 1943 года Третьякевич был арестован в числе других подпольщиков и казнен.

При этом в ходе судебного процесса после освобождения населенного пункта бывший следователь оккупационной полиции оклеветал Третьякевича, заявив, что тот не выдержал пыток и предал товарищей по организации. В связи с этим в известном романе Александра Фадеева «Молодая гвардия» имя Третьякевича отсутствует, а роль комиссара организации передана Олегу Кошевому. Выяснить факт оговора и реабилитировать Третьякевича удалось лишь в 1959 году.

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