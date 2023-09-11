Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС. 11 сентября он ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, проведет совещание по развитию городов региона, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в России и встретится с главой Приморья Олегом Кожемяко.

ТАСС отмечает, что в рамках форума Путин переговорит с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. Также Путин по видеосвязи встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства не планирует в рамках форума проводить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом он не подтвердил и не опроверг слухи о возможном визите главы КНДР в Россию.

Ранее о планах Ким Чен Ына посетить Россию писали американские СМИ. По их информации, он собирается встретиться с Путиным во Владивостоке и обсудить возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. При этом от российской стороны он ожидает передачи передовых технологий для спутников и атомных подлодок.