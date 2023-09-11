Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Ким Чен Ыном на ВЭФ Песков заявил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном на ВЭФ не планируется

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Дмитрий Песков

Встреча президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется заявил RTVI представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не подтвердил и не опроверг слухи о возможном визите главы КНДР в Россию.

Таких контактов на ВЭФ не планируется, — сказал Песков.

Ранее о планах Ким Чен Ына посетить Россию писали американские СМИ. По их информации, он собирается встретиться с Путиным во Владивостоке и обсудить возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. При этом от российской стороны он ожидает передачи передовых технологий для спутников и атомных подлодок.